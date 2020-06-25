ТЦ «Мега Дыбенко» эвакуировали по непонятной причине

ТЦ &#171;Мега Дыбенко&#187; эвакуировали по непонятной причине
Причины эвакуации не называются. Фото: mega.ru

По предварительным данным, поступил звонок о минировании здания.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники. Торговый центр «Мега Дыбенко» на Мурманском шоссе эвакуируют – оттуда выводят посетителей и весь персонал. Пока не уточняется, что стало причиной происходящего – скорее всего, поступил звонок или сообщение о минировании здания.

Напоминаем, что за последние дни подобное случается не первый раз. Во вторник в Пушкинском районе бомбу искали в одной из школ, в результате проверки опасных предметов найдено не было. На прошлой неделе анонимы заставили прервать работу суды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге эвакуировали ТЦ «Атриум» после письма с угрозами. Из здания вывели около 200 человек, но никаких опасных предметов так и не нашли.

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ТЦ «Мега Дыбенко» эвакуировали по непонятной причине
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