В Выборге эвакуировали ТЦ «Атриум» после письма с угрозами

В здании ничего не нашли. Фото: Google Карты.

В здании ничего не нашли. Фото: Google Карты.

Из здания вывели около 200 человек, но никаких опасных предметов так и не нашли.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, УФСБ России получило на электронную почту подозрительное письмо. В нем говорилось о некоем Алексее, который якобы хочет заминировать ТЦ «Атриум» в Выборге. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на поступившую информацию, пришлось эвакуировать здание, но внутри никаких опасных предметов не нашли. Также взрывчатки не был на прилегающей территории.

Выясняя подробности инцидента, полицейские выяснили, что номер, с которого поступило сообщение, принадлежит женщине. Ее соседей уже опросили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши и был задержан. Мужчину задержали в отделении почтовой связи. В конверте, который он получил, нашли наркотические вещества.