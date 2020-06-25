Telegram вернет покупателям Gram $1,22 млрд

Также компания должна выплатить компенсации.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на документы, поступившие в Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. Компания Telegram Group Inc. должна возместить 1,22 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram, а также выплатить 18,5 миллиона долларов компенсации. Отмечается, что владельцы мессенджера обязаны заранее уведомить соответствующие органы, если решат снова выпускать криптовалюты.

В том случае, если Telegram предоставил ложную информацию, состоится еще одно разбирательство. Напоминаем, что основатель компании рассказал, что при размещении токенов Gram в 2018 году было выручено около 1,7 млрд долларов. Дуров отметил, что других средств от инвесторов компания с 2018 года не получала. По его словам, часть этих средств была направлена на нужды Telegram и на покупку необходимого оборудования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дурова допросили по делу о криптовалюте Gram.