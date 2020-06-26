Ефремов продает дом за 50 миллионов рублей

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, выставил на продажу дом в Латвии.

Актер хочет продать особняк недалеко от Юрмалы за 50 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда». Планируется, что часть средств, полученных от продажи дома пойдет на выплату компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, а остальную сумму получат жена и дети актера.

Напомним, Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москве. По версии следствия, на Садовом кольце Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. Михаил Ефремов находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сейчас он находится под домашний арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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