Пенсионерка с Курляндской перевела «банковским мошенникам» более 5 миллионов рублей

В Адмиралтейском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой «банковских мошенников». Она перевела им все свои сбережения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, которая проживает в доме на Курляндской улице. Она рассказала, что в период с 11 по 23 июня ей звонил неизвестный и представлялся сотрудником ПАО «Сбербанк».

Злоумышленник ввел наивную пенсионерку в заблуждение. В итоге она согласилась перевести со своих счетов на 44 телефонных номера все свои сбережения. Общая сумма, которая была переведена составила 5 млн 235,934 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.