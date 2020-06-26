Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после приступа

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о состоянии своего актера Михаила Ефремова.

Накануне адвокат актера сообщил, что Ефремов перенес сердечный приступ. Скорую при этом не стали вызывать.

«Я его, конечно, поругал за то, что скорую помощь не вызывает. Я объяснял, что это не нарушение домашнего ареста. Это не головная боль, а сердце», — рассказал он, сообщает «Пятый канал».

Он также добавил, что актер еще не отошел после страшного ДТП и находится в «шоковом состоянии».

Трагическое ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москве. На Садовом кольце Михаил Ефремов на внедорожнике врезался в фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров погиб. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Семья погибшего намерено добиваться максимального сурового наказания для актера.

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