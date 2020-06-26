Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Речь идет о новой выплате в размере 10 тысяч рублей. Она является единовременной. С предложением об оказании новой социальной помощи семьям с детьми недавно обратился президент России Владимир Путин.

На выплату смогут претендовать семьи с детьми возрастом до 16 лет. В случае, если родители уже ранее получали помощь от государства, к примеру, на детей от 3 до 7 лет или от 3 до 16 лет, новая выплата поступит к ним на счет автоматически. Постановление подписал сегодня, 26 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин.

В другом случае, семьи могут оформить выплату до 1 октября. Тогда они смогут получить социальную помощь за июнь-июль сразу, общей суммой. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

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