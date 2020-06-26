Сосед спас женщину без сознания от нападения в парадной на Наставников

В Петербурге с черепно-мозговой травмой госпитализировали жительницу дома на проспекте Наставников. Сознание она потеряла, получив удар по голове в парадной.

По предварительным данным, мужчина зашел вместе с женщиной в парадную и ударил её по голове. После чего она потеряла сознание. Какими были намерения злоумышленника, неизвестно.

«Нападавшего вспугнул зашедший в парадную местный житель, после этого злоумышленник скрылся с места происшествия», — сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Сосед вызвал скорую и обратился в полицию, описав нападавшего. Схожего по приметам мужчину заметил наряд вневедомственной охраны на Ириновском проспекте. Подозреваемый был задержан и передан в отдел полиции.

Женщину доставили в одну из больниц. У неё диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.