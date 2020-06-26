Путин может вновь обратиться к жителям России перед голосованием по поправкам

Исключать этого не стоит, ведь глава государства обычно выступает с обращением перед важными событиями для страны.

Информацию о том, что президент РФ Владимир Путин вновь может обратиться к нации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом, было уточнено, что в понедельник обращения ждать не стоит.

Ответил и Песков на вопрос про «день тишины». Обычно он проводится за день до голосования. Под запретом в этот день находится любая агитация. Песков подметил, что применить подобное к данному случаю нецелесообразно. Ведь никакой конкурентной борьбы нет. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Перенос был связан с активным распространением коронавируса в стране. Исходя из того, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, было объявлено, что голосование продлится неделю — с 25 июня по 1 июля. Жителям Москвы и Нижегородской области предоставлена возможность голосовать в режиме онлайн.

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