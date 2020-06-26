Миллиардера Михальченко отпустили из СИЗО под домашний арест

Миллиардер Дмитрий Михальченко после трех лет в СИЗО отправляется под домашний арест. Изменить меру пресечения решил Второй западный окружной военный суд.

Под домашний арест также отпущен экс-глава ФГУБ «Атэкс» Андрей Каминов. Оба они проходят обвиняемыми по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.

Судебное следствие было возобновлено после перерыва из-за болезни подсудимых, пишет «ТАСС». Михальченко и Каминов находились в больнице СИЗО «Матросская Тишина» по причине коронавируса.

Основатель холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко был арестован в марте 2017 года по делу о контрабанде алкоголя. Позднее его обвинили в создании преступного сообщества. Как полагает следствие, он и другие фигуранты дела похитили 1,5 млрд рублей при строительстве резиденции в Ново-Огарево.