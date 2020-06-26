Мужчина, посадивший сына на цепь в Ленобласти, не отправится за решетку

Таким образом родитель пытался наказать ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области. Гатчинский городской суд решил не отправлять 52-летнего мужчину, обвиняемого в истязании сына, за решетку. С него собираются взять подписку о невыезде.

Напоминаем, что житель деревни Миньково заподозрил, что его десятилетний сын украл из дома пять тысяч рублей. Так как словами объяснить недопустимость такого поведения не удалось, мальчика несколько раз ударили ремнем, а затем посадили на цепь. Ребенок уверяет, что сидел у батареи несколько дней.

На данный момент мальчика отправили жить к бабушке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге автомеханик посадил на цепь 18-летнего парня за выдуманный долг. Парню удалось сбежать, но спустя несколько дней злоумышленник нашел его, избил и вернул в мастерскую.