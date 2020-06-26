На Смоленке заметили подозрительные пятна

За месяц подобное происходит уже во второй раз.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники. Петербуржцы обратили внимание на то, что на реке Смоленке снова появились подозрительные радужные пятна – уже во второй раз за месяц. Отмечается, что неподалеку находятся гаражи, чьи владельцы и могли стать источником загрязнения водоема.

Напоминаем, что в первый раз в июне на пятна пожаловались уже в начале месяца. Реку проверили сотрудники Роспотребнадзора, но никаких нарушений не выявили. Также известно, что в мае в Смоленку погружались водолазы, они очищали дно реки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение. Специалисты пришли к выводу, что токсичное соединение быстро оседает на дне и скапливается там, а на приповерхностных слоях воды находят лишь остаточные явления.