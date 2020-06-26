На Афоновской грузовик снес кусты и влетел в забор

На Афоновской грузовик снес кусты и влетел в забор
Непонятно, пострадал ли водитель. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы рассказали о подпрыгивающей машине.

Все случилось сегодня вечером, 26 июня. Обо всем рассказали горожане в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Необычная авария произошла на Афонской улице – там грузовик запрыгнул на тротуар, снес несколько кусов на своем пути, а затем врезался в забор.

«Пилот был в астрале, выпал не сразу. Никого не задели, службы на месте»,

— рассказали очевидцы.

Отмечается, что все остались целы и невредимы, а вот что конкретно с водителем – разберутся уже спецслужбы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Выборгом в аварии пострадал подросток. На место прибыли медики, которые госпитализировали парня – в каком состоянии, не разглашается.

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