Под Выборгом в аварии пострадал подросток

Подробности о самочувствии парня не разглашаются.

Все случилось сегодня вечером, 26 июня. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на дороге Зеленогорск – Приморск — Выборг. Там столкнулись два автомобиля – отечественная легковушка и иномарка. В результате пострадал 17-летний подросток, который сидел в «Ниссане», все остальные остались целы. На место прибыли медики, которые госпитализировали парня – в каком состоянии, не разглашается.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в Купчино пострадали четыре человека. Все случилось в Купчино на Московском шоссе – там столкнулись «Нива» и маршрутка.