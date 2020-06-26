Под Выборгом в аварии пострадал подросток

Под Выборгом в аварии пострадал подросток
Больше никто не пострадал. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Подробности о самочувствии парня не разглашаются.

Все случилось сегодня вечером, 26 июня. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на дороге Зеленогорск – Приморск — Выборг. Там столкнулись два автомобиля – отечественная легковушка и иномарка. В результате пострадал 17-летний подросток, который сидел в «Ниссане», все остальные остались целы. На место прибыли медики, которые госпитализировали парня – в каком состоянии, не разглашается.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в Купчино пострадали четыре человека. Все случилось в Купчино на Московском шоссе – там столкнулись «Нива» и маршрутка.

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