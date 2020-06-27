В Ленобласти объявлен желтый уровень погодной опасности

Жителей Ленинградской области предупредили о непростых погодных условиях.

В Ленобласти объявлен желтый уровень погодной опасности. В регионе непростая пожароопасная обстановка. Кроме того, ожидаются грозы.

Об этом предупреждает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать с 13:00 субботы, 27 июня, до вечера. Также до часу ночи в регионе повышен риск пожаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Петербурге и Ленобласти из-за сильного ветра до вечера понедельника, 13 апреля. При этом в городе предупреждение продлится до 18 часов, а в области – до 21-го часа.