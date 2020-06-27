Ученые рассказали, может ли передаваться коронавирус через комаров

Ученые рассказали, может ли передаваться коронавирус через комаров
Комары переносят опасные заболевания, но коронавируса среди них нет. Фото: Рixabay

Ученые из Национального института здравоохранения Италии рассказали, может ли заразиться коронавирусной инфекцией через комаров.

Для этого были проведены исследования, которые показали, что коронавирус не может передаваться через комаров, сообщает MedicalXpress.

По словам ученым, инфекция, переданная комару через зараженную кровь, не может уже далее размножаться. Имеются в виду, как обычные комары, так и о тигровые — способные распространять вирус Денге и другие болезни.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире достигло 9904963 человек, выздоровели 5357840 пациентов, умерли 496866 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с волонтерами общероссийской акции «Мы вместе» в пятницу, 26 июня.

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