На проспекте Большевиков каршеринг выскочил на «встречку» и встретился с Lada

Утром 27 июня на проспекте Большевиков произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, машина «Яндекс.Драйв» вылетела на встречную полосу движения на проспекте Большевиков, после чего врезалась в автомобиль Lada. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Этот дорожный инцидент вызвал волну возмущений пользователей Сети.

«И снова эти «шумаХеры» будут крушить всё и вся .Запретить использование каршеринга!», — пишет один из них.

«Несколько дней прошло как разрешили каршеринг, а уже аварии с ними чуть ли не каждый второй случай», — возмущается другой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».