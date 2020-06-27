На Петергофском шоссе водитель Hyundai выехал на красный свет и врезался в Kia

Утром 27 июня на перекресте улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам, очевидцев, девушка за рулем Hyundai перепугала зеленую стрелку светофора, разрешающую поворот с основным сигналом и поехала на красный свет, после чего, не обращая внимания на сигналы других участников движения, со скоростью около 60 км/час врезалась в Kia.

«Перед столкновением сигналил ей секунд пять. Никакой реакции как ехала 60 км/я так и уехала в рио», — пишет очевидец произошедшего дорожного инцидента в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».