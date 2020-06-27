На Мичуринской мужчину избили палкой

На Мичуринской мужчину избили палкой
Пострадавший получил травмы. Фото: Pixabay

В Петроградском районе задержан мужчину, который избил палкой другого. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию из больницы поступило сообщение о том, что 25 июня в тяжёлом состоянии был доставлен мужчина 1963 года рождения.

Выяснилось, что на улице Куйбышева злоумышленник избил его палкой и скрылся. Однако вскоре на Мичуринской улице он был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство. Жертвой по этому делу проходит житель Москвы, который хотел заступиться за девушку.

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