На Большевиков строитель остался без пиджака, часов и смартфона

В Невском районе Петербурга был задержан мужчина, который отнял у мужчины пиджак, наручные часы и смартфон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 24 июня. Пострадавшим оказался строителя 1981 года рождения. Сумма ущерба составила 6500 тысяч рублей. По подозрению задержан мужчина 1990 года рождения, которого отвезли в отдел за хищение газет у станции метро «Улица Дыбенко». Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. Потерпевший остался без денег, документов и электронной сигареты.