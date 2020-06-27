Стало известно, сколько россиян приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию

По данным на субботу, 27 июня, общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Число проголосовавших дистанционно превысило 822 тыс., бюллетеней выдали 833 тыс. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 граждан.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня и будет длиться до 1 июля. Проголосовать в режиме онлайн могут только жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня. Отметим, что 1 июля сделали выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта, президент России Владимир Путин принял решение о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.