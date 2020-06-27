На Большой Пушкарской не смогли разъехаться Honda и Toyota

Утром 27 июня на пересечении «Большой Пушкарской и Введенской улиц произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, поделить проезжую часть не смогли водители Toyota и Honda. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе.

«Хонда и Прадо встретились на перекрёстке Большой Пушкарской и Введенской». – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В соцсети также опубликована видеозапись с места происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».