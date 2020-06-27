Россияне смогут отправиться на отдых в санатории без справки об отсутствии COVID-19

Убрать данное условие для заселения граждан, приезжающих на отдых, удалось после переговоров Ростуризма и Роспотребнадзора.

Теперь, вместо результатов анализа на коронавирусную инфекцию, гражданам будет достаточно предъявить справку, которая подтвердит отсутствие возможных контактов с больными вирусом за последние 14 дней перед отправлением на отдых. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на Ростуризм.

Помимо этого, Роспотребнадзор дополнил и рекомендации по организации работы учреждений отдыха. В номера можно заселять уже по двое, а не по одному, а все процедуры можно сделать групповыми. Правда, с одним условием — дистанция между людьми должна быть соблюдена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном рассказали, как будут работать санатории после COVID-19. Санатории Северной столице вновь начали работу с 22 июня.