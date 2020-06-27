На Дальневосточном проспекте загорелась свалка

На Дальневосточном проспекте загорелась свалка
Очевидцы делятся фотографиями столбов черного дыма. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером в небе Петербурга граждане заметили густой дым. Его фотографиями делились жители разных районов, включая Кудрово. Как выяснилось, загорелась свалка на Дальневосточном проспекте в Невском районе.

Как сообщает Управление МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре поступил в 20:30. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и увидели, что на площади около 150 квадратных метров полыхает мусор. Пожар начали ликвидировать. Есть ли в результате происшествия пострадавшие и как проходят работы, пока неизвестно.

В работах по устранению стихии задействовано несколько подразделений МЧС.

Некоторые комментаторы в социальных сетях успели остроумно пошутить, что это выпускники решили пожарить шашлыки. Напомним, сегодня в городе пройдут «Алые Паруса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в садовом доме на Елизаветинской улице погиб человек.

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