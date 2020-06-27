В ходе рейда на улице Рубинштейна задержали 31 человек

В ходе рейда на улице Рубинштейна задержали 31 человек
Улица Рубинштейна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками на одну из главных ресторанных магистралей города, улицу Рубинштейна. В ходе проверок баров, в отделение полиции Центрального района было доставлено 31 человек.

Рейд прошел в пятницу, 26 июня. Всего проверку прошли 10 заведений общественного отдыха. Проверили и документы граждан просто находящихся на улице.

В итоге, 25 граждан задержали за распитие горячительных средств в неположенном месте, еще 4 за мелкое хулиганство, а двоих заподозрили в употребление запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Это уже не первый рейд полиции. Местные жители неоднократно обращались с жалобами на шум. На прошлой неделе на данной улице задержали 21 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители улицы Рубинштейна просят о внесении ограничений в работу летних кафе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рейд улица рубинштейна
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Максим Фадеев опубликовал фото после похудения на 100 кг
Билан выступит на «Алых Парусах»
На Бутлерова автомобиль сбил пешехода
В ходе рейда на улице Рубинштейна задержали 31 человек
В Петербурге началась трансляция праздника «Алые Паруса»
Врач оценил риски заражения коронавирусом на пляже
На Дальневосточном проспекте загорелась свалка
Белые актеры больше не будут озвучивать персонажей других рас в «Симпсонах»