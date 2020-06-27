В ходе рейда на улице Рубинштейна задержали 31 человек

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками на одну из главных ресторанных магистралей города, улицу Рубинштейна. В ходе проверок баров, в отделение полиции Центрального района было доставлено 31 человек.

Рейд прошел в пятницу, 26 июня. Всего проверку прошли 10 заведений общественного отдыха. Проверили и документы граждан просто находящихся на улице.

В итоге, 25 граждан задержали за распитие горячительных средств в неположенном месте, еще 4 за мелкое хулиганство, а двоих заподозрили в употребление запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Это уже не первый рейд полиции. Местные жители неоднократно обращались с жалобами на шум. На прошлой неделе на данной улице задержали 21 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители улицы Рубинштейна просят о внесении ограничений в работу летних кафе.