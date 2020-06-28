В Пулково в воскресенье отменили более десятка рейсов до Москвы

В петербургском аэропорту отметили более десяти рейсов на фоне угрозы распространения коронавируса. Улететь сегодня не смогут 12 самолетов.

В воскресенье, 28 июня, отменены авиарейсы в Москву, а также в Сургут.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, в столицу России отменены сразу 11 рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту встретили вывозной рейс из немецкого Франкфурта-на-Майне. Прилетевшим гражданам РФ измерили температуру и взяли тест на выявление новой инфекции Covid-19.