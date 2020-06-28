Бразильский футболист выжил после падения на автомобиле с 200-метровой высоты

Полузащитник «Крузейро» Энрике выжил после серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Автомобиль футболиста упал со скалы с 200-метровой высоты, сообщает Globo Esporte.

На место происшествия прибыли четыре пожарные машины. Энрике находился в шоковом состоянии и не смог рассказать, как произошла авария.

Его менеджер отметил, что футболисту удалось отделаться ссадинами. Его все же отвезли в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что транспортное происшествие произошло вечером 27 июня, в Калининском районе. Автор снимков сопроводил их подписью, в которой сообщил, что автомобили устроили акробатические этюды. Проезду транспорта авария пока что не мешает.