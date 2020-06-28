В Петербурге задержан водитель каршеринга, который катался на машине под чужим аккаунтом

В Петербурге задержан любитель каршеринга с подставным аккаунтом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у дома на Большом проспекте инспектор ДПС остановил каршеринговый автомобиль Renault KAPTUR. Водитель — 30-летний мужчина не смог показать документы, подтверждающие право пользования автомобилем.

Ранее в полицию обратился представитель каршеринговой фирмы. Он рассказал, что мужчина под аккаунтом некой гражданки ездил на указанном авто. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Петербурге с 22 июня к работе вернулись сервисы каршеринга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздно вечером на перекрестке проспекта Испытателей и проспекта Сизова произошло серьезное ДТП. Дорогу не смогли поделить инкассаторская машина и каршеринг.