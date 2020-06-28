В Выборге ловили нарушителей, купающихся в запрещенных местах

В Выборге ловили нарушителей, купающихся в запрещенных местах
Правоохранители провели в Выборге рейд по запрещенным для купания местам. Фото: администрация Выборгского района

Правоохранители провели в Выборге рейд по запрещенным для купания местам. Об этом сообщили в администрации Выборгского района.

В рейде участвовали представители районной администрации, отдела центра ГИМС и местного ОВО, которые «ловили» местных жителей, проигнорировавших предупреждающие знаки «Купание запрещено».

Накануне правоохранители наведались на «щучий камень», что около Выборгского судостроительного завода, на Солдатский пляж и другие излюбленные «незаконные» места. Всего таких мест в Выборге — шесть и везде стоят знаки «Купание запрещено».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Выборге есть всего одно место отдыха у воды — Смоляной Мыс, однако там так же нельзя купаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появился список водоемов Ленобласти, где можно купаться.

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