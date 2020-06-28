Стало известно, сколько россиян приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

За три дня более 30 миллионов россиян приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова

Во всех регионах России проголосовали 30 917 512 россиян, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, сообщает ТАСС. Явка составила 28,46%.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня и будет длиться до 1 июля. Проголосовать в режиме онлайн могут только жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня. Отметим, что 1 июля сделали выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта, президент России Владимир Путин принял решение о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.