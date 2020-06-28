В Колпинском районе молодую девушку насиловали 9 часов в салоне авто

Накануне полиция Колпинского района задержала подозреваемого в жутком изнасиловании 20-летней жительницы Ленобласти.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на правоохранительные органы. Все произошло в ночь на субботу, 27 июня, на улице Дорожной в поселке Саперный. Потерпевшая девушка обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал незнакомец азиатской внешности.

Выяснилось, что это происходило на протяжении девяти с лишним часов. Насильник удерживал ее в автомобиле.

Полицейские открыли уголовное дело и начали разыскивать подозреваемого. Его нашли и задержали тем же вечером в поселке Понтонный. Оказалось, что 23-летний мужчина находился в России нелегально и не встал на миграционный учет. Сейчас он находится в изоляторе, ему грозит до шести лет заключения в тюрьме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга пришел в полицию с повинной и рассказал об изнасиловании 12-летней падчерицы.