«Новая Голландия» вновь открывается, но с ограничениями

Петербургское пространство «Новая Голландия» открывается для посетителей с понедельника, 29 июня, но с определенными ограничениями по коронавирусу.

Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте общественного пространства. Стало известно, что все точки общепита на «Новой Голландии» будут обслуживать гостей только на летних террасах или на вынос.

Посетители острова пока не смогут попасть в здания. Также сообщается, что около «Бутылки» будет установлены пункты приема и выдачи заказов.

Кроме того, для посетителей будут закрыты киоски с мороженым и площадка для детей «Фрегат». А пуфы и парковые стулья вернутся на остров чуть позже. Для гостей, которые хотят передохнуть, будут доступны только газоны и скамейки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк рассказал, как будет работать с 29 июня.