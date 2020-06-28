В Коркинском озере утонул человек

В Коркинском озере утонул человек
Непонятно, кто именно утонул и при каких обстоятельствах. Фото: vk.com/spb_today

На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в это воскресенье в озере недалеко от деревни Коркино в Ленинградской области. Там утонул человек – подробности не разглашаются. На снимках, которыми поделились прохожие, видно, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

«Для кого-то отдых на Коркинском озере оказался последним»,

— пишет автор поста.

Правоохранительным органам предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере утонул 24-летний молодой человек. На месте происшествия работали спасатели-водолазы, которые достали тело за 15 минут. Уточняется, молодой человек не находился в состоянии алкогольного опьянения, когда утонул.

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В Коркинском озере утонул человек