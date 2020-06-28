Иосиф Пригожин подарил «сынку» Егору Криду дорогие часы

Артист пригласил продюсера на свой День рождения.
Об этом стало известно 27 июня. Продюсер Иосиф Пригожин поздравил рэпера Егора Крида не только лично, но и в Instagram-аккаунте. Он назвал артиста «сынком», поэтому подписчики пошутили, что Пригожин обзавелся «внебрачным ребенком». Крид же отметил, что «папа» приезжал к нему и подарил часы с бриллиантами.
«Папа приехал, поздравил с днюхой, подарил новый Rolls Royce, часы подарил с брильянтами. Хотя говорил, что денег нет, карантин»,
— пошутил рэпер.
Он также продемонстрировал обновку. Поклонники оценили шутку, но некоторые все же остались недовольны – они до сих пор не могут простить Пригожину его слова о бедных звездах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин вдохновился похудением Фадеева, который скинул 100 кг. Накануне Максим Фадеев опубликовал фото в Instagram, на которой он предстает сильно похудевший в своих старых шортах.