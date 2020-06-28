Иосиф Пригожин подарил «сынку» Егору Криду дорогие часы

Иосиф Пригожин подарил &#171;сынку&#187; Егору Криду дорогие часы
Пригожин лично поздравил рэпера. Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/

Артист пригласил продюсера на свой День рождения.

Об этом стало известно 27 июня. Продюсер Иосиф Пригожин поздравил рэпера Егора Крида не только лично, но и в Instagram-аккаунте. Он назвал артиста «сынком», поэтому подписчики пошутили, что Пригожин обзавелся «внебрачным ребенком». Крид же отметил, что «папа» приезжал к нему и подарил часы с бриллиантами.

«Папа приехал, поздравил с днюхой, подарил новый Rolls Royce, часы подарил с брильянтами. Хотя говорил, что денег нет, карантин»,

— пошутил рэпер.

Он также продемонстрировал обновку. Поклонники оценили шутку, но некоторые все же остались недовольны – они до сих пор не могут простить Пригожину его слова о бедных звездах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин вдохновился похудением Фадеева, который скинул 100 кг. Накануне Максим Фадеев опубликовал фото в Instagram, на которой он предстает сильно похудевший в своих старых шортах.

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