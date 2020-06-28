ЦИК пожаловался на DDoS-атаки на портал о голосовании по Конституции

ЦИК пожаловался на DDoS-атаки на портал о голосовании по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию продлится неделю. Фото: Baltphoto

Они исходят из Великобритании и Сингапура.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщает в Telegram-канале ЦИК. Первые DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф были зафиксированы еще этим утром. По предварительным данным, хакеры, которые атакуют его, находятся в Великобритании и Сингапуре. Это не первый раз, когда ЦИК обращает внимание на подозрительную активность – она была заметна еще в первый день голосования.

Напоминаем, что на сайте находится вся информация о том, как проголосовать за поправки в Конституцию. Сделать свой выбор можно до 1 июля включительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 115 россиян пожаловались в ЦИК на принуждение к голосованию по Конституции.

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