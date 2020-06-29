Мерьем Узерли скучает по Москве

Мерьем Узерли скучает по Москве
Узерли хочет еще раз в Россию. Фото: Instagram @meryemuzerlimeryem

Актриса рассказала о своем особенном отношении к городу, в котором она уже бывала.

Об этом стало известно 28 июня. Обо всем турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая приобрела популярность благодаря сериалу «Великолепный век», рассказала в интервью Marieclaire. Она заявила, что ей очень понравилось в Москве. Там хороша и атмосфера, и энергия города, считает звезда. Узерли также осталась в восторге от людей, которых ей удалось встретить – они были добры и искренни. Актриса ждет возможности еще раз побывать в России и оказать в любимых местах в Москве.

Узерли признала, что россиянки – самые красивые девушки в мире, а вот о красоте мужчин ничего сказать не смогла. Знаменитость пообещала разглядеть их достоинства в следующий раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайский блогер рассказал о «самом удивительном» блюде русской кухни.

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