В Петербурге будут судить группу наркосбытчиков, распространявших запрещенные и психотропные вещества

В ходе обысков из незаконного оборота изъято свыше 100 г гашиша, а также кокаин, МДМА и амфетамин. Уголовное дело по существу рассмотрит суд Невского района. Фото: pixabay.com

В ходе обысков из незаконного оборота изъято свыше 100 г гашиша, а также кокаин, МДМА и амфетамин. Уголовное дело по существу рассмотрит суд Невского района. Фото: pixabay.com

Заместитель главного прокурора Петербурга, Дмитрий Харченков, утвердил обвинительное заключение в отношении троих петербуржцев, обвиняющихся в организации 6 сбытов и 3 покушениях на сбыт различных наркотических и психотропных веществ.

По информации городской прокуратуры, в 2018 году одним из обвиняемых была создана преступная группировка, участники которой скупали для дальнейшей перепродажи гашиш, кокаин, МДМА и амфетамин. Фасовкой и хранением наркотиков на территории Северной столицы занимались двое пособников преступника.

В апреле прошлого года деятельность злоумышленников пресекли правоохранители. По итогам обысков у наркосбытчиков изъяли 100 граммов гашиша, и некоторое количество других запрещенных веществ. Уголовное дело по существу рассмотрит суд Невского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга молодой человек, испугавшись полиции, пытался избавиться от рюкзака с наркотиками, но безуспешно.