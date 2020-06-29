Нудисты решили поиграть при детях в волейбол в Сосновом бору

Пляж в Сосновом Бору. Фото: скрин из группы в «Вконтакте» «Неизданное ДТП и ЧП»

Пляж в Сосновом Бору. Фото: скрин из группы в «Вконтакте» «Неизданное ДТП и ЧП»

Пляжные «спортсмены» решили не облачаться в форму, а играли в том, в чем их родила мать.

Восхищенными данным зрелищем оказались не все. Видео, на которых оказался запечатлен необычный досуг, опубликовали очевидцы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте».

Автор видеоролика негодует. Даже, если пляж для нудистов и находился на нынешнем пляже Липово, то сейчас он в свободном доступе для всех. Из-за этого граждане вынуждены видеть то, чего им видеть не очень то хотелось.

Без плавок играли исключительно мужчины. Женщин, стремившихся оголиться, замечено не было. Не смущало волейболистов и присутствие в зоне отдыха маленьких детей.

Комментаторы поста в едином мнении все же не сошлись. Кто-то считает, что граждане могут играть как угодно, ведь остальные могут просто не смотреть в их сторону, а другие высказали мнение, что подобный отдых без одежды должен организовываться в отдельных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все пляжи Петербурга не прошли проверку Роспотребнадзора.