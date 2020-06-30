Ученые из Испании заявили, что коронавирус мог быть в Барселоне уже в марте 2019 года

Пока что, официальные данные гласят, что первое появление вируса было зафиксировано в ноябре 2019 в Ухане. Если же версия испанских ученых окажется верна, возникнут многие вопросы.

Найти следы генома Covid-19 специалистам удалось в результате анализов сточных вод Барселоны. Проверены были замороженные образцы от 2018 и 2019 года. И анализ мартовской пробы на наличие патогена, вызвавшего пандемию, показал положительный результат. Об этом сообщает австрийское издание Der Standart. Стоит отметить, что исследование было опубликовано пока что только в препринте medrxiv. Коллеги из научного мира пока не поделились своим авторитетным мнением, касаемо данных результатов.

Образец от 12 марта 2019 содержит незначительные следы коронавируса. Но почему именно Барселона? Вот вопрос, который сразу же всплывает в мыслях. Автор исследования, вирусолог Альберт Бош из Барселонского университета считает, что все дело в том, что в город ежегодно приезжает огромное количество туристов.

Возможно, и в других крупных городах могут быть такие находки. Следовательно, вирус мог бушевать и ранее, только принимали его за другое заболевание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умерли еще 19 человек с коронавирусом.