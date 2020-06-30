Рудковская прокомментировала шутку Урганта про Плющенко

Рудковская прокомментировала шутку Урганта про Плющенко
Яна Рудковская. Фото: Instagram

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» остроумно пошутил о назначении известного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.

В своей традиционной подводке перед началом шоу, где обсуждаются последние новости, Ургант поздравил Плющенко и сказал, что Гном Гномычу (сын Рудковской и Плющенко) осталось пристроить свою мать, а потом «можно будет перевести дух».

Отреагировать Рудковская решила с помощью социальной сети Instagram. Продюсер опубликовала данный фрагмент шоу и поинтересовалась в своих Stories, почему она не дает всем покоя.

В последнее время, Рудковская и Плющенко действительно стали часто упоминаемыми персонами в СМИ. Это связано с их неоднозначными публикациями в соцсетях, которые мало у кого вызвали одобрение. Также, появлялись и слухи про их сына Александра. Якобы у него имеется психическое расстройство. Стоит отметить, что данная информация была опровергнута.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Яна Рудковская грозится подать в суд за слухи о «ненормальности» её сына.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вечерний ургант иван ургант яна рудковская
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рудковская прокомментировала шутку Урганта про Плющенко
Актер из «Сладкой жизни» рассказал, как снимаются интимные сцены
Волочкова обжалует административный протокол за нарушение режима изоляции
Ученые из Испании заявили, что коронавирус мог быть в Барселоне уже в марте ...
Мария Порошина рассказала, что потеряла ребенка в браке с Куценко
Футболист из Бразилии упал с высоты 200 метров и выжил
Жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма
Apple уберет из комплектов iPhone наушники и адаптер