Рудковская прокомментировала шутку Урганта про Плющенко

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» остроумно пошутил о назначении известного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.

В своей традиционной подводке перед началом шоу, где обсуждаются последние новости, Ургант поздравил Плющенко и сказал, что Гном Гномычу (сын Рудковской и Плющенко) осталось пристроить свою мать, а потом «можно будет перевести дух».

Отреагировать Рудковская решила с помощью социальной сети Instagram. Продюсер опубликовала данный фрагмент шоу и поинтересовалась в своих Stories, почему она не дает всем покоя.

В последнее время, Рудковская и Плющенко действительно стали часто упоминаемыми персонами в СМИ. Это связано с их неоднозначными публикациями в соцсетях, которые мало у кого вызвали одобрение. Также, появлялись и слухи про их сына Александра. Якобы у него имеется психическое расстройство. Стоит отметить, что данная информация была опровергнута.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Яна Рудковская грозится подать в суд за слухи о «ненормальности» её сына.