Белорусский посол рассказал, когда может открыться граница с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал о предварительных сроках открытия границ между двумя соседними странами.

Об этом сообщает радио Sputnik Белоруссия. По словам Семашко, российская сторона может отменить введенные ранее коронавирусные ограничения по пересечению границ через месяц — полтора.

Напомним, что Россия приостановила свободное пересечение границы 16 марта, при этом Минск не вводил подобные ограничения со своей стороны — границы будут открыты только после решения России. По мнению посла, это произойдет в конце- июля — начале августа.

По его словам, в Москве наблюдается положительная динамика по числу заболевших и выздоровевших в сутки. Также по России с каждым днем увеличивается число переболевших. Он отметил, что в Белоруссии такая же ситуация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал поездки россиян за границу через Белоруссию.