Лавров прокомментировал поездки россиян за границу через Белоруссию

Когда границы откроет Россия — пока неизвестно.

Вопрос о снятии ограничений на отправления в другие страны, волнует многих. Граждане ждут открытия международного авиасообщения. На этот раз вопрос о границах был задан главе МИД РФ Сергею Лаврову. Ответить на него он не смог, сообщив, что пока ничего об этом не знает. Об этом было рассказано в интервью для проекта «Эпидемия» на RT.

Поделился Лавров и своим мнением по поводу путешествий в другие страны через Белоруссию. Он отметил, что никто не вправе этому воспрепятствовать. Но при этом, граждане должны понимать все возможные риски и ответственно подходить к принимаемым решениям.

Также, Лавров сообщил, что уже начал проводить личные встречи с представителями других стран. Этому поспособствовало улучшение эпидемиологической ситуации. Раньше переговоры велись исключительно с помощью видеосвязи.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение еще 27 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС не собирается открывать границы для России.