ЕС не собирается открывать границы для России

Граждане вряд ли поедут на отдых за границу в ближайшее время. Фото: Pixabay

Граждане вряд ли поедут на отдых за границу в ближайшее время. Фото: Pixabay

Пока что готовы видеть туристов из 18 стран.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе. Он отметил, что ЕС согласовал список из 18 стран для открытия границ. Россия и США в него не попали в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Отмечается, что границы для избранных государств откроют с 1 июля, процесс будет поэтапным.

Дипломат также рассказал, что уже на следующей недели список получит официальное одобрение Совета ЕС. В список попали Канада, Китай, Южная Корея, Япония и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве за сутки скончались 20 пациентом с коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано 3714 летальных случаев из-за инфекции.