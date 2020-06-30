В России почти половина ресторанов возобновили работу

Они долгое время были закрыты из-за пандемии коронавируса, но сейчас им разрешили открыть летники.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщается на сайте независимой ресторанной премии Wheretoeat. По всей России более 40% ресторанов возобновили работу после снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. Всего в базу премии входит более 3,5 тысяч заведений, расположенных в различных уголках страны. Многие из них работают на полную мощность не только в крупнейших городах, но и регионах.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге открыли кафе и рестораны, у которых есть летник террасы, еще в понедельник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рестораторы Петербурга предложили организовать летние террасы на территории парковок.