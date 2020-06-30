На КАД после аварии водитель лежит посреди дороги

Его машина перевернулась по непонятной причине.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на внешней стороне КАД перед съездом на Волхонском шоссе. Там один из автомобилей прилег на бок – как так произошло не уточняется. Говорится лишь, что водитель в итоге лежит на дороге – каково его состояние, непонятно.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Сортавале» загорелся пассажирский автобус. Каковы причины инцидента – непонятно. На кадрах заметно, что огонь успел охватить всю машину. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.