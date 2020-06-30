Главные торговые улицы Петербурга рекордно опустели

Наибольший прирост пустующих объектов за второй квартал отмечен специалистами JLL на Владимирском проспекте. Здесь доля пустующих помещений выросла в три раза - до 15,7%. Фото: Baltphoto

Наибольший прирост пустующих объектов за второй квартал отмечен специалистами JLL на Владимирском проспекте. Здесь доля пустующих помещений выросла в три раза - до 15,7%. Фото: Baltphoto

На главных торговых улицах Северной столицы отмечается рекордная доля пустующий помещений. Объем помещений, занимаемых стрит-ритейлом, по итогам 2-го квартала текущего года, сократился на 11,6%.

Таким образом, показатели достигли максимальных значений за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные консалтингового агентства JLL. При этом эксперты отмечают, что освобождать помещения начали еще до коронавирусного кризиса, в сентябре прошлого года.

Аналитики считают, что это следствие изменений в социуме — на смену эпохе бездумного потребления приходит осознанное использование товаров и услуг. Тем не менее, пандемия сыграла свою роль в «освобождении» основных торговых улиц города. За три месяца на 10 улицах закрылось 120 корнеров, а открылось всего лишь 44, что является минимальным показателем в истории наблюдений. Наиболее критичная ситуация складывается в сфере общепита и продуктового ритейла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по прогнозам специалистов, коронакризис сократит ряды петербургских предпринимателей на 40%.