Главные торговые улицы Петербурга рекордно опустели

Главные торговые улицы Петербурга рекордно опустели
Наибольший прирост пустующих объектов за второй квартал отмечен специалистами JLL на Владимирском проспекте. Здесь доля пустующих помещений выросла в три раза - до 15,7%. Фото: Baltphoto

На главных торговых улицах Северной столицы отмечается рекордная доля пустующий помещений. Объем помещений, занимаемых стрит-ритейлом, по итогам 2-го квартала текущего года, сократился на 11,6%.

Таким образом, показатели достигли максимальных значений за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные консалтингового агентства JLL. При этом эксперты отмечают, что освобождать помещения начали еще до коронавирусного кризиса, в сентябре прошлого года.

Аналитики считают, что это следствие изменений в социуме — на смену эпохе бездумного потребления приходит осознанное использование товаров и услуг. Тем не менее, пандемия сыграла свою роль в «освобождении» основных торговых улиц города. За три месяца на 10 улицах закрылось 120 корнеров, а открылось всего лишь 44, что является минимальным показателем в истории наблюдений. Наиболее критичная ситуация складывается в сфере общепита и продуктового ритейла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по прогнозам специалистов, коронакризис сократит ряды петербургских предпринимателей на 40%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бизнес коронавирус кризис санкт-петербург торговля
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор озвучил требования к работе детских лагерей в Ленобласти
Каждый четвертый летний лагерь в Ленобласти решил остаться закрытым
Переболевший коронавирусом мужчина должен помнить о риске бесплодия
В «Аэрофлоте» объяснили гигантские очереди в офис на Рубинштейна
В ДТП на КАД пострадал несовершеннолетний
На проспекте Энгельса «накрыли» подпольное казино
Ловля леща закончилась для трех рыбаков из Ленобласти уголовным делом
Стало известно о госпитализации Аниты Цой с коронавирусом