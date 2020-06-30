Движение на Гореловском путепроводе будет перезапущено в конце июля

Движение на Гореловском путепроводе будет перезапущено в конце июля
Гореловский путепровод реконструируют с2018 года. Фото: Google View

Во вторник, 30 июня, на Гореловском путепроводе после технических испытаний запустят движение транспорта по реконструированной части.

Вновь построенную часть путепровода будут испытывать при помощи высокотоннажной техники, объяснили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Заказчиком реконструкции Гореловского путепровода выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Конкурс на проведение работ выиграла строительная компания ООО «СК «Орион плюс». Напомним, что к ремонту путепровода приступили еще в 2018 году, однако работы приостановили в прошлом году. Таким образом, к началу текущего года путепровод был завершен на 57%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 июня в Ленинградской области открыли транспортное движение по новому путепроводу на трассе «Сортавала».

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