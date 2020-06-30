Из Индии и Индонезии домой вернутся 113 петербуржцев

Вывозной рейс доставил в Москву 143 жителя Северо-Западного Федерального Округа. Среди них 113 жителей города на Неве и 17 жителей Ленобласти. Пограничный и таможенный контроль был пройден гражданами в столичном аэропорту.

Из Москвы в Пулково граждан доставят уже сегодня вечером, 30 июня. Сразу же после прилета, всем будут выданы предписания Роспотребнадзора об обязательном двухнедельном нахождении на карантине дома. Всех прибывших развезут по домам специальные автобусы. Сопровождать их будут машины ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Если же кто-то из граждан не сможет находиться дома на самоизоляции, они смогут направиться в пансионат-обсерватор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтранс надеется на возобновление международных авиаперелетов в июле. Авиасообщение было приостановлено еще 27 марта.