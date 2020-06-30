Путин и Лукашенко открыли под Ржевом памятник Советскому солдату

Такой была визуализация монумента. Фото: rzhev.histrf.ru

Такой была визуализация монумента. Фото: rzhev.histrf.ru

Лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, сегодня, 30 июня, лично присутствовали на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.

При встрече, главы стран заключили друг друга в объятья, а после возложили к памятнику букеты из роз.

Владимир Путин в своей речи рассказал, что подвиг советских граждан никогда не будет забыт. Лукашенко отметил, что данный памятник символизирует крепкую дружбу между Россией и Белоруссией, которая потеряла много жизней в борьбе за мирной небо над головой.

Памятник «Ржевский солдат» создан из бронзы. Его высота составляет 25 метров, а вес 80 тонн. Установить его удалось на собранные пожертвование. Инициировали создание мемориала ветераны. Об этом сообщают РИА-новости.

Авторы работы изобразили дух погибшего солдата. А его символом стали журавли, взмывающие высоко в небо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может появиться постоянный мемориал погибшим от коронавируса врачам.