Путин и Лукашенко открыли под Ржевом памятник Советскому солдату

Лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, сегодня, 30 июня, лично присутствовали на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.
При встрече, главы стран заключили друг друга в объятья, а после возложили к памятнику букеты из роз.
Владимир Путин в своей речи рассказал, что подвиг советских граждан никогда не будет забыт. Лукашенко отметил, что данный памятник символизирует крепкую дружбу между Россией и Белоруссией, которая потеряла много жизней в борьбе за мирной небо над головой.
Памятник «Ржевский солдат» создан из бронзы. Его высота составляет 25 метров, а вес 80 тонн. Установить его удалось на собранные пожертвование. Инициировали создание мемориала ветераны. Об этом сообщают РИА-новости.
Авторы работы изобразили дух погибшего солдата. А его символом стали журавли, взмывающие высоко в небо.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может появиться постоянный мемориал погибшим от коронавируса врачам.