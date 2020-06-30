ЦСКА обыграл «Спартак»: Влашич оформил дубль

Сегодня, 30 июня, состоялся футбольный матч между двумя столичными командами — ЦСКА и «Спартак».

Игра прошла в рамках 25 тура чемпионата России по футболу. Сегодня победу удалось заполучить армейцам. Примечательно, что для ЦСКА это первая победа с прошлого года. До этого момента выигрышей у команды не было на протяжении 7 матчей.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена». Оформить дубль удалось атакующему полузащитнику Николе Влашичу. Первый гол был забит на 27 минуте матча, а второй в добавленное время уже в конце игры.

«Спартак» не отличился голом, но отличился удалением своего футболиста — на 77 минуте поле покинул полузащитник Роман Зобнин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» на выезде разгромил ЦСКА. Сине-бело-голубые поразили ворота противников целых 4 раз. Игроки московского клуба забить петербургской команде не смогли ни разу.